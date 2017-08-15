Бельгийцы установили мировой рекорд беспрерывной жарки барбекю

БРЮССЕЛЬ, 15 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийцы Винк и Бьорн Букьо побили мировой рекорд, беспрерывно жарив барбекю в течение 51 часа, 51 минуты и 51 секунды, сообщило во вторник агентство Belga.

Рекорд был запротоколирован во вторник в пригороде Утингена в провинции Фламандский Брабант.

В течение указанного времени любители барбекю пожарили около четырех тысяч кусков мяса, которые с пылу с жару на месте дегустировали около ста собравшихся понаблюдать за кулинарным действом зрителей.

Приз за мировой рекорд в размере более 10 тысяч евро Винк и Бьорн Букьо, на 10 часов улучшившие показатель своих соотечественников из города Тюрнхаут, передадут на благотворительные цели.

В течение всего времени жарки барбекю состояние рекордсменов совместно контролировали терапевт и остеопат.