В МИД России осудили нападение на миротворцев в Мали

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Нападения на миротворцев в Мали нацелены на дестабилизацию обстановки в этой стране, говорится в сообщении МИД РФ.

Двойное вооруженное нападение на лагеря Миссии ООН по стабилизации в Мали (МООНСМА) в Дуэнце и Томбукту было совершено 14 августа. Имеются погибшие и раненые среди миротворцев.

"В Москве решительно осуждают это злодейское преступление, направленное на дестабилизацию обстановки в Мали и подрыв процесса внутрималийского урегулирования. Последовательно поддерживаем усилия Бамако по обеспечению стабильности и достижению национального согласия на основе заключенного в 2015 году Соглашения о мире и примирении в Мали", — говорится в сообщении.