Клинцевич назвал памятник солдатам ВСУ сочетанием ненависти и хамства

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал памятник погибшим в зоне военной операции в Донбассе украинским силовикам сочетанием ненависти и хамства, подчеркнув, что в нем нет и намека на скорбь.

Ранее в Киеве установили памятник украинским силовикам, он выглядит как большой меч, вонзенный в карту РФ, которая нанесена на постамент белой краской. Как объяснили организаторы, памятник установили, чтобы почтить память погибших в Донбассе военных и напомнить жителям Киева о цене мира. Памятник изготовлен из гранита, его высота более 2,5 метра. Снизу к постаменту прислонена плита с изображением ангела-защитника.

Сенатор добавил, что нынешний киевский режим соорудил памятник самому себе, отметив, что "он будет снесен первым после неизбежного падения этого режима".

По данным СМИ, автор памятника использовал фигуру персонажа компьютерной игры, а также фон постера Diablo III.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ранее заявил, что открытие этого памятника является очередным актом агрессии против России, который требует жесткой реакции со стороны Москвы, а также должно стать предметом рассмотрения Совбеза ООН.