В Стокгольме неизвестный открыл стрельбу

СТОКГОЛЬМ, 15 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, произошедшей во вторник в микрорайоне Эстберга на юге Стокгольма, сообщает столичная полиция.

"В 15.02 (16.02 мск) поступило предупреждение о возможной стрельбе на площади Эстберга. На месте обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении для прессы.

Как рассказали газете Dagens Nyheter находившиеся на месте очевидцы, стреляли, судя по всему, из автоматического оружия. Одному из пострадавших 25-30 лет и в него стрелял неизвестный в бронежилете, когда он вышел из припаркованной машины. Другой пострадавший находился, приблизительно, в двухстах метрах от первого получившего ранения.

По данным из полиции, двое раненых известны правоохранительным органам по связям с криминальными структурами, сообщает шведское издание.