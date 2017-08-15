Украинская национальная полиция выдворила из страны двух "воров в законе"

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Национальная полиция Украины выдворила двух "воров в законе", всего сейчас на территории страны их более 25, сообщила во вторник пресс-служба Нацполиции со ссылкой на первого замглавы ведомства Вячеслава Аброськина.

"Полиция выдворила из Украины еще двух "воров в законе"… Всего же на территории Украины в настоящее время находится 25-29 представителей этой категории представителей криминального мира", — говорится в сообщении.

Один из выдворенных "воров в законе" является гражданином Казахстана по прозвищу "Леха Семипалатинский", отмечается в сообщении.

"С территории государства силами полицейских выдворен еще один криминальный авторитет. Сейчас правоохранители устанавливают, кто из братьев-близнецов — "вор в законе" "Хусейн слепой" или "Хасан" — прибыл из Вены на Украину в "деловую поездку", — добавили в полиции.

Аброськин заявил, что большинство оставшихся на Украине "воров в законе" являются выходцами из РФ, Грузии, Абхазии и Осетии.