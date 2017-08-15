Русскоязычные таблички на встрече министров возмутили центр госязыка Латвии

РИГА, 15 авг – РИА Новости. Центр государственного языка Латвии попросил объяснить причину использование карточек с именами на русском языке во время пресс-конференции министра сообщения Латвии Улдиса Аугулиса и министра транспорта России Максима Соколова.

Пятнадцатого августа под руководством Аугулиса и Соколова в Риге прошло седьмое заседание латвийско-российской межправительственной комиссии. Латвия была принимающей стороной. Центр государственного языка — это учреждение, которое штрафует жителей Латвии, которые не используют латышский язык в публичной сфере или недостаточно хорошо им владеют.

По словам представителя центра Виестура Разумовскиса, карточки с именами на русском языке — это неправильные действия с точки зрения организации и с позиции языковой политики.

"Закон о госязыке предусматривает только две категории языков — государственный и иностранные, без всякой иной градации", — напомнил Разумовскис.

В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным почти для 40% населения страны.