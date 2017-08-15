Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке гастроэнтерита в Лондоне

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Роспотребнадзор обратил внимание россиян на произошедшую ранее на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне вспышку гастроэнтерита и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в одном из официальных отелей чемпионата мира, где проживают и российские легкоатлеты, несколько спортсменов из других стран заболели гастроэнтеритом. ЧМ проходил с 4 по 13 августа.

"В связи с жалобами на плохое самочувствие, продолжающими поступать от участников чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, министерство здравоохранения Англии официально подтвердило на 8 августа информацию о 40 лицах с симптомами, подозрительными на норовирусную инфекцию", — сообщили на сайте ведомства.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на ситуацию и просит учитывать её при планировании поездок.

Российское надзорное ведомство, ссылаясь на английский минздрав, сообщает, что в трех случаях диагноз был подтвержден лабораторно; при этом источник заболевания не установлен и можно предполагать, что вспышку мог вызвать кто-то из 20 тысяч участников, аккредитованных на ЧМ. Органы здравоохранения Англии также сообщают, что ситуация находится под контролем и все больные и подозрительные на заболевание изолированы.