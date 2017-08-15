Депутат предложил обсудить в Совбезе ООН памятник погибшим в Донбассе

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Открытие памятника погибшим в зоне военной операции в Донбассе украинским силовикам является очередным актом агрессии против России, который требует жесткой реакции со стороны Москвы, а также должно стать предметом рассмотрения Совбеза ООН, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Считаю, что подобные неприемлемые действия со стороны украинских властей требуют жесткой реакции со стороны нашего государства, вменяемой части международного сообщества и должны стать предметом рассмотрения Совбеза ООН",- цитирует Железняка его пресс-служба.
По мнению депутата, участники военной операции в Донбассе – "не воины, а шакалы, сильные лишь против безоружных, такие же гнилые и подлые, как их предатели-кумиры Бандера и Шухевич", которым "нынешний памятник подстать".
"Он демонстрирует людоедскую и злобную суть нынешней украинской власти и ее неонацистских шестерок-атошников. Показательно и то, что для памятника выбран не образ воина-защитника Украины, который хоть как-то попытался бы обелить и героизировать моральных уродов, бесчинствующих на Донбассе, а меч, воткнутый в карту России, что является выражением прямой угрозы нашей стране и призывом к агрессии в отношении России", — подытожил парламентарий.