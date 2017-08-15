Депутат предложил обсудить в Совбезе ООН памятник погибшим в Донбассе

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Открытие памятника погибшим в зоне военной операции в Донбассе украинским силовикам является очередным актом агрессии против России, который требует жесткой реакции со стороны Москвы, а также должно стать предметом рассмотрения Совбеза ООН, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее в Киеве установили памятник украинским силовикам, он выглядит как как большой меч, вонзенный в карту РФ, которая нанесена на постамент белой краской. Как объяснили организаторы, памятник установили, чтобы почтить память погибших в Донбассе военных и напомнить жителям Киева о цене мира. Памятник изготовлен из гранита, его высота более 2,5 метров. Снизу к постаменту прислонена плита с изображением ангела-защитника.

"Считаю, что подобные неприемлемые действия со стороны украинских властей требуют жесткой реакции со стороны нашего государства, вменяемой части международного сообщества и должны стать предметом рассмотрения Совбеза ООН",- цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению депутата, участники военной операции в Донбассе – "не воины, а шакалы, сильные лишь против безоружных, такие же гнилые и подлые, как их предатели-кумиры Бандера и Шухевич", которым "нынешний памятник подстать".

"Он демонстрирует людоедскую и злобную суть нынешней украинской власти и ее неонацистских шестерок-атошников. Показательно и то, что для памятника выбран не образ воина-защитника Украины, который хоть как-то попытался бы обелить и героизировать моральных уродов, бесчинствующих на Донбассе, а меч, воткнутый в карту России, что является выражением прямой угрозы нашей стране и призывом к агрессии в отношении России", — подытожил парламентарий.