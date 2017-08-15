КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Дело о дисциплинарной ответственности завели против главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса из-за нецензурной лексики, сообщила во вторник пресс-служба неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International (ТI) на Украине.

"По обращению Transparency International Украины открыто дисциплинарное производство против главного военного прокурора", — говорится в сообщении организации в Facebook

Организация сообщила, что после того, как 25 мая Матиос на своей странице в Facebook разместил в общем доступе информацию с использованием нецензурной лексики, ТI обратилась к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с жалобой о ненадлежащем поведении прокурора. "Ведь это является нарушением требований статьи 16 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров", — заявили в Transparency International.

По данным пресс-службы, журналист Алексей Бобровников 23 июня публично заявил, что Матиос предлагал ему 10 тысяч долларов за подготовку сюжета об освещении хода расследования в конкретном уголовном деле в выгодном для себя свете. Это является нарушением требований статей 16, 21, 28 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров.