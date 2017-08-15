Подводная охота и опера в Зальцбурге: как отдыхают мировые лидеры

Президент Франции Эммануэль Макрон подал в суд на фотографа, который пытался проникнуть на виллу, где французский лидер проводит отпуск с женой. Однако другие мировые лидеры, в отличие от Макрона, совсем не против съемок на отдыхе. Редакция ria.ru решила вспомнить, как президенты и премьер-министры проводят свободное время.