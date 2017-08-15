Тиллерсон обвинил ИГ* в геноциде против езидов, христиан и мусульман-шиитов

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник заявил, что террористическая группировка "Исламское государство"* несет ответственность за геноцид против езидов, христиан и мусульман-шиитов.

"Боевики ИГ* продолжают преследовать представителей различных вероисповеданий. Очевидно, что ИГ* несет ответственность за геноцид против езидов, христиан и мусульман-шиитов в районах, которые были или остаются под контролем боевиков", — заявил госсекретарь, представляя ежегодный доклад госдепартамента о религиозных свободах в мире.

*Террористическая организация, запрещенная в России