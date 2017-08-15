На памятнике погибшим в Донбассе изобразили постер игры Diablo III

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На памятнике погибшим в Донбассе бойцам ВСУ, установленном в Киеве, поместили видоизмененный постер компьютерной игры Diablo III, сообщает RT.
Мемориал открылся во вторник в Киеве. Памятник был создан благодаря пожертвованиям "волонтеров". Он выполнен в виде меча, пронзающего карту Российской Федерации.
Как сообщали организаторы мероприятия, власти запретили устанавливать памятник в центре столицы, поэтому его возвели на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева.
С апреля 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после февральского госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.