На памятнике погибшим в Донбассе изобразили постер игры Diablo III

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На памятнике погибшим в Донбассе бойцам ВСУ, установленном в Киеве, поместили видоизмененный постер компьютерной игры Diablo III, сообщает RT.

Отмечается, что создатели мемориала скопировали не только изображение персонажа игры, но даже изначальный фон. При этом украинские СМИ утверждают, что на постаменте памятника показан "образ ангела-хранителя украинских воинов".

Мемориал открылся во вторник в Киеве. Памятник был создан благодаря пожертвованиям "волонтеров". Он выполнен в виде меча, пронзающего карту Российской Федерации.

Как сообщали организаторы мероприятия, власти запретили устанавливать памятник в центре столицы, поэтому его возвели на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева.

С апреля 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после февральского госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.