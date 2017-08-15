ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Пожар в старейшем армянском заповеднике "Хосровский лес" локализован, остановить дальнейшее распространение огня позволило использование российского противопожарного самолета Ил-76, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

Армянские спасатели пытаются потушить сразу два лесных пожара — на территории Ваойцдзорской области и государственного заповедника "Хосровский лес" в Араратской области. Огонь охватил сотни гектаров зеленых насаждений. В тушении пожара в Хосровском лесу участвует российский противопожарный самолет Ил-76, который уже осуществил пять вылетов.

"Согласно предварительным оценкам итогов полетов, благодаря пожаротушению с воздуха удалось в значительной степени остановить дальнейшее расползание огня. С самолета осуществляется целевой сброс воды по направлению фронтов пламени. Исходя из развития ситуации, возможны новые вылеты Ил-76", — говорится в сообщении.

Глава МЧС Армении ранее отметил, что лесные пожары в республике стали самыми масштабными за последние 14 лет. По данным министерства по ЧС, пожар уничтожил зеленые насаждения периметром 16 километров, в том числе 360 гектаров леса.

Хосровский лес был основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 — эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.