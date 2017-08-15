Рогозин о "копировании" КНДР украинских двигателей: это не картина

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения о "копировании" КНДР украинских ракетных двигателей, заявил, что без специалистов из Украины это невозможно.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Компания опровергла эту информацию, а генконструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев предположил, что какой-то стране удалось скопировать украинские двигатели.

"Что значит "копии двигателей"? Это же не картина или скульптура. Для того, чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись. Так или иначе, речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих международных запретов", — написал Рогозин в своем Twitter.