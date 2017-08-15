ДУБАЙ, 15 авг — РИА Новости. Саудовские военные провели крупную операцию против йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (иначе — "хуситов") и сторонников президента Абдаллы Салеха вблизи пограничного района королевства Джизан, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на военные источники.

По его информации, саудовские военные спланировали операцию, узнав о намерении отряда хуситов напасть в условиях артподдержки на саудовские объекты рядом в районе Джизан. Военные в понедельник вечером устроили мятежникам засаду, открыв огонь по их живой силе и артиллерийским установкам. Источники телеканала отмечают, что саудовские ВС уничтожили десятки повстанцев и уничтожили их пути снабжения.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы регулярно обстреливают пограничные районы королевства.