В космическом агентстве Украины сомневаются в утечке информации в КНДР

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Два гражданина Северной Кореи, которые были осуждены на Украине за шпионаж, вряд ли смогли передать какую-то важную информацию, заявил во вторник и.о. главы государственного космического агентства Украины Юрий Радченко.

В 2012 году на Украине были осуждены на восемь лет лишения свободы два гражданина КНДР, которые, согласно решению суда, "вступили в преступный сговор с целью сбора и последующей передачи представителям КНДР сведений, составляющих государственную тайну, в связи с чем в апреле 2011 года установили конфиденциальное сотрудничество с гражданином Украины — сотрудником конструкторского бюро "Южное". Граждане КНДР были задержаны при фотографировании документов, которые, как позже установила экспертиза, "раскрывают информацию о прогрессивных технологиях, новых видах технологических процессов по созданию ракетных комплексов, жидкостных ракетных двигателей, космических летательных аппаратов и систем поставки ракетного топлива".

"Я думаю, что никаких опасений по этому поводу (относительно передачи секретных данных — ред.) нет, потому что даже та информация, которую они теоретически могли получить, строго контролировалась нашими силовыми структурами. Не думаю, что есть риск утечки какой-то важной для нашей страны информации", — сказал Радченко на пресс-конференции.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".