В Киеве нашли "руку Москвы" в публикации статьи NYT про КНДР

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко считает, что публикация New York Times, в которой Киев обвиняют в передаче технологий КНДР, инспирирована из России.
Однако, по его словам, агентство не будет подавать иск к газете, поскольку Америка — "стратегический партнер Украины в космических программах".
"Я думаю, что (репутация — ред.) не пострадает, поскольку репутация Украины зиждется на тех наработках, которые сегодня есть у страны в международных проектах. Специалисты дают правильную оценку — это просто шумиха на ровном месте. То есть попытка каким-то образом понизить наш рейтинг", — добавил Радченко.
Ранее американская газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла получить для баллистических ракет двигатели, произведенные на заводе "Южмаш".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов назвал статью "провокацией российских спецслужб". "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. При этом Генеральный конструктор бюро "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель.