В Киеве нашли "руку Москвы" в публикации статьи NYT про КНДР

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко считает, что публикация New York Times, в которой Киев обвиняют в передаче технологий КНДР, инспирирована из России.

"Я считаю, что высокая степень вероятности, что это выступление в прессе может быть инспирировано нашими "друзьями" из России. Поскольку они заинтересованы в том, чтобы понизить рейтинг нашей страны, которая заявляет о своих амбициях в тех проектах (космических — ред.), где мы участвуем", — сказал Радченко.

Однако, по его словам, агентство не будет подавать иск к газете, поскольку Америка — "стратегический партнер Украины в космических программах".

"Я думаю, что (репутация — ред.) не пострадает, поскольку репутация Украины зиждется на тех наработках, которые сегодня есть у страны в международных проектах. Специалисты дают правильную оценку — это просто шумиха на ровном месте. То есть попытка каким-то образом понизить наш рейтинг", — добавил Радченко.

Ранее американская газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла получить для баллистических ракет двигатели, произведенные на заводе "Южмаш".

На Украине заявили, что публикация New York Times не имеет под собой оснований, а в IISS отметили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов назвал статью "провокацией российских спецслужб". "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. При этом Генеральный конструктор бюро "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель.