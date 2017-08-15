В Киеве заявили, что не давали разрешения на поставки технологий в КНДР

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Госслужба Украины по экспортному контролю никогда не предоставляла разрешительную документацию на поставки технологий и товаров в Северную Корею, заявил во вторник и.о. главы ведомства Игорь Савула

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну.

"За период независимости Украины служба не предоставляла разрешительных документов на поставки указанных в статье товаров в Северную Корею", — сказал Савула на пресс-конференции.

По его словам, обвинение Киева в якобы поставках технологий в КНДР является безосновательными.

"Что касается этой публикации… Она не имеет оснований. Украина является участницей всех без исключения режимов экспортного контроля, в том числе режима контроля за ракетными технологиями", — добавил и.о. главы госслужбы.