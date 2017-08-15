Защита активистки Femen вызвала свидетелями Лукашенко и Порошенко

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Защита активистки Femen Анжелины Диаш которая в обнаженном виде попыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины и Белоруссии, вызвала Петра Порошенко и Александра Лукашенко свидетелями по делу о хулиганстве, сообщило во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua".

Ранее на брифинге Лукашенко и Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу вывели ее из зала. Позже стало известно, что женщина является активисткой движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков, она была аккредитована на мероприятие как журналист одного из украинских СМИ. Удостоверение оказалось фальшивым. Девушку подозревают в хулиганстве. Суд отпустил ее на свободу, обязав приходить на вызовы правоохранителей по делу.

"Также защита Анжелины Диаш вызвала как свидетелей по делу о хулиганстве президентов Украины и Беларуси", — цитирует издание адвоката активистки Ярослава Яценко.

Диаш на допросе в полиции во вторник вручили подозрение об использовании заведомо поддельного документа, по которому она попала на брифинг президентов, отмечается в сообщении.

По данным издания, предположительно, имеется ввиду статья "подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов". По части четвертой (использование заведомо поддельного документа) может грозить наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов (на Украине необлагаемый минимум составляет 17 гривен) доходов граждан, ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы до двух лет.