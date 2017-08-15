Сенат штата Иллинойс приравнял неонацистов к террористам

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сенат штата Иллинойс в ответ на жестокие столкновения в Шарлотсвилле (штат Виргиния) принял резолюцию, призывающую полицию штата относить белых националистов и неонацистов к террористическим группировкам, сообщает газета Chicago Tribune.

Сенатор Дон Хармон, продвигавший резолюцию, заявил, что жизненно важно противостоять ненависти, нетерпимости и насилию, которые продемонстрировали белые националистические и неонацистские группировки в Шарлоттсвилле в минувшие выходные. Как сообщает газета, резолюция была принята в воскресенье.

"Они последователи "Ку-клукс-клана" и нацистов. Мы уже провели две кровопролитных войны в борьбе с их идеологиями. И сегодня мы должны продолжать бороться с такими же извращенными идеологиями", — добавил Хармон.

В результате инцидентов в Шарлоттсвилле 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Также в результате крушения полицейского вертолета погибли двое сотрудников полиции штата Виргиния.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из "Парка освобождения" (бывший "Парк Ли"). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от нескольких сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".