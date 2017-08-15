"Мировой жандарм, судья и палач": Иран готовит ядерный ответ на санкции США

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Тегеран пригрозил, что в считанные часы может выйти из соглашения по ядерной программе. По словам президента Хасана Роухани, к этому его страну подталкивают действия Вашингтона, который ввел против Ирана новые санкции и, таким образом, обнулил эффект от всех ранее достигнутых договоренностей с Западом. Президента США Дональда Трампа он назвал "нехорошим партнером".

"В последние месяцы мир стал свидетелем, что США в дополнение к их постоянному и повторяющемуся нарушению обещаний по Cовместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) проигнорировали несколько других глобальных соглашений и показали своим союзникам, что не являются ни хорошим партнером, ни надежной стороной в переговорах", — заявил Роухани.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заверил РИА Новости, что Россия сделает все возможное, чтобы убедить Иран воздержаться от такого шага. При этом он подчеркнул, что подобная ситуация стала "прямым результатом неспособности США играть роль мирового жандарма, судьи и палача одновременно".

Риторика или реальная угроза?

Соглашение, которого достигли Тегеран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года, в мире названо историческим — оно ознаменовало урегулирование многолетней проблемы, связанной с реализацией Ираном своей ядерной программы. Принятый сторонами Совместный всеобъемлющий план действий, вступивший в силу 16 января 2016 года, предусматривал снятие с исламской республики экономических и финансовых санкций, введенных против нее Советом Безопасности ООН, Соединенными Штатами и Европейским союзом.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Иранцы празднуют ядерное соглашение в Тегеране. 14 июля 2015 © AP Photo / Ebrahim Noroozi Иранцы празднуют ядерное соглашение в Тегеране. 14 июля 2015

Однако новый президент США Дональд Трамп, вступивший в должность в январе нынешнего года, дал свою оценку ядерной сделке с Ираном, назвав ее "никудышной", "отвратительной" и "худшей в истории". И хотя Вашингтон официально подтвердил, что Иран, по мнению американской администрации, выполняет условия СВПД, Соединенные Штаты ввели новые санкции против этой страны — за поддержку терроризма, действия в Сирии, развитие своей ракетной программы и систематические нарушения прав человека.

В ответ парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на реализацию ракетной программы. А теперь пригрозил и выходом из ядерного соглашения.

Пока это лишь риторика, которая вряд ли получит реальное развитие, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Действия конгресса США, настоявшего на санкциях, как раз и направлены на то, чтобы спровоцировать Иран на выход из соглашения и, таким образом, переложить на него всю ответственность за развал ядерной сделки, сняв ее с себя. Никто — ни Вашингтон, ни Тегеран — не хотят в данном случае выступить инициатором разрушения международных договоренностей, достигнутых с таким трудом, убежден он. Другое дело, что Соединенные Штаты могут в конце концов загнать Тегеран в угол и поставить его в безвыходное положение.

"Если США, формально оставаясь в соглашении, будут продолжать против Ирана политику удушающих санкций, находя новые поводы для их введения, тогда для Тегерана соблюдать условия ядерной сделки окажется просто бессмысленным делом, поскольку всех плюсов от этого соглашения он лишится, а руки у него останутся связанными", — говорит Федор Лукьянов.

Реакция Роухани абсолютно адекватная и закономерная, полагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. И главное, о чем она свидетельствует, — это неэффективность американской внешней политики, которая сегодня привела к обострению хронических очагов напряженности в мире, таких как КНДР и Иран.

"Ситуации с Северной Кореей и Ираном принципиально разнятся тем, что Тегеран, в отличие от Пхеньяна, выполняет условия соглашения с международным сообществом, а КНДР ни на какие договоренности не идет. Но если в итоге на обе страны оказывается практически одинаковое давление — в чем тогда смысл вообще каких-либо соглашений? В итоге получается, что действия Вашингтона не только подрывают усилия многих стран к разрядке в мире, но и разрушают всю архитектуру международной безопасности", — убежден Дмитрий Абзалов.

© AP Photo / Ahn Young-joon Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее © AP Photo / Ahn Young-joon Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее

Атомная бомба как гарантия неприкосновенности

Вся политика последних лет, проводимая Западом под руководством США, подталкивает руководителей государств к очень простому и весьма опасному выводу: выгоднее наперекор международному сообществу обзаводиться собственным ядерным оружием, чем подчиняться требованиям соблюдения безъядерного статуса, утверждает Дмитрий Абзалов.

"Налицо слишком красноречивые примеры. И ливийский лидер Муаммар Каддафи, и иракский Саддам Хусейн шли на переговоры с международными организациями, заключали соглашения, допускали в свои страны международных инспекторов. Чем все это кончилось, хорошо известно. В то же время северокорейский вождь Ким Чен Ын, продолжая дело своей династии, ни на какие договоренности не идет и настойчиво провоцирует мир ядерными и ракетными испытаниями. Однако больше, чем на угрозы в его адрес, никто, включая Дональда Трампа, до сих пор не решился", — говорит аналитик.

Отсутствие, с одной стороны, стимулов для отказа от разработки своего ядерного оружия, с другой — реальных действенных мер, способных остановить потенциальных агрессоров, приводит к опасности распространения атомной угрозы. Это, в свою очередь, страшно тем, что, по мере распространения, оружейные ядерные технологии, согласно непреложному закону рынка, будут становиться доступнее и дешевле.

"На протяжении десятилетий в мире есть как минимум две страны, обладающие ядерным оружием, которые находятся в состоянии перманентной войны друг с другом, — Индия и Пакистан. На Ближнем Востоке всего одна такая страна — Израиль. Но если атомная бомба появится у Ирана, то возникнет еще одна линия опаснейшего противостояния. А если ядерным оружием обзаведется, к примеру, одна из арабских стран? Тогда многие сегодняшние угрозы могут показаться просто детскими шалостями", — говорит Дмитрий Абзалов.

Однако куда страшнее другая перспектива: если ядерная кнопка окажется в руках у террористических организаций, в том числе выступающих в роли квазирежимов — таких, к примеру, как ИГ* или "Братья-мусульмане"*. Тогда ни одна страна в мире, какой бы мощной она ни была, не сможет чувствовать себя в безопасности.

© AP Photo / Militant website Боевики ИГ* на северо-востоке Сирии © AP Photo / Militant website Боевики ИГ* на северо-востоке Сирии

Санкции — скальпель хирурга или нож разбойника?

Снятие с Ирана санкций должно было послужить стимулом к его отказу от реализации ядерной программы. Введение против него новых ограничительных мер, по сути, нивелирует этот стимул, сводя на нет все предыдущие договоренности. Яркое свидетельство того, что один и тот же инструмент международной политики может сыграть позитивную роль, а может спровоцировать ответную агрессию.

"Санкции нельзя считать абсолютно бесполезным инструментом, — считает Федор Лукьянов. — То, что Иран пошел на ядерную сделку, так или иначе стало результатом очень жестких санкций в отношении этой страны, которые применялись к ней много лет. Иранское общество устало и искало выход. Однако куда больше примеров, когда политика санкций приводила к прямо противоположному результату, например к войне. Так случилось с Югославией, с Ираком. Когда ни одна из сторон не собирается уступать, то в конце концов от все более жестких ультиматумов дело доходит до боевых действий".

Любой инструментарий внешнего воздействия может обернуться благом или злом — в зависимости от того, в чьих руках он окажется, полагает Дмитрий Абзалов. Если скальпель хирурга попадет к разбойнику, то из тонкого медицинского инструмента, дарующего жизнь, он превратится в оружие — обычный нож, эту жизнь отнимающий.

Именно это, на его взгляд, происходит сейчас с внешней политикой США.

"Конгрессмены, поставившие себе цель "воспитать" своего президента Трампа и заставить его быть более решительным, в итоге делают заложниками американских внутриполитических разборок весь мир", — говорит аналитик.

*Террористические организации, запрещенные на территории России.