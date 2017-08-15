ВЕНА, 15 авг — РИА Новости. Выдворение специального корреспондента ВГТРК Тамары Нерсесьян из Украины демонстрирует нарушение Киевом своих обязательств в сфере свободы СМИ, заявили в постоянном представительстве РФ при ОБСЕ.

"Выдворение из Украины спецкора ВГТРК Тамары Нарсесьян скорее всего за сюжет о неонацизме — грубое нарушение Киевом обязательств ОБСЕ по свободе СМИ", — говорится в заявлении постпредства, опубликованном в микроблоге в Twitter.

VGTRK correspondent T.Narsesyan deportation from Ukraine most likely of her Neo-Nazism report — Kiev violates #OSCE commitments free media pic.twitter.com/xFalvetHfx — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 15 августа 2017 г.

Ранее телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что Украина выдворила Татьяну Нерсесьян со своей территории. Как сообщила сама журналистка, ей запретили въезд на Украину на три года из-за того, что она своими материалами якобы представляет угрозу безопасности и территориальной целостности этого государства.

Это не первый случай высылки с Украины сотрудников российских телеканалов. СБ Украины 26 июля сообщила, что выдворила с территории страны корреспондента ВГТРК Марию Князеву.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.