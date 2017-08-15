МИД России возмущен решением Украины выслать корреспондента ВГТРК

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Москва возмущена депортацией с Украины корреспондента российской компании ВГТРК Тамары Нерсесьян и требует от Киева выполнять обязательства в сфере свободы СМИ, заявляет МИД РФ.

"Выражаем возмущение грубым нарушением прав российских журналистов и требуем от официального Киева неукоснительного соблюдения международных обязательств в сфере свободы СМИ и обеспечения их безопасности. Призываем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира обратить внимание на политику украинских властей в отношении представителей средств массовой информации и дать принципиальную оценку их действиям", — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что такими действиями "официальный Киев продолжает политику воспрепятствования деятельности СМИ и методично пополняет список иностранных журналистов, которым запрещен въезд на территорию Украины".

Ранее сообщалось, что Украина выдворила со своей территории корреспондента ВГТРК Нерсесьян. Сама сотрудница российской компании рассказала, что ей запретили въезд на Украину на три года под предлогом того, что она своими материалами представляет угрозу безопасности и территориальной целостности этого государства.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.