Паулс назвал дураком автора жалобы на его выступление на русском языке

РИГА, 15 авг – РИА Новости. Известный советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал дураком жителя Латвии, который пожаловался в Центр государственного языка на выступление Паулса на русском языке на мероприятиях по случаю 840-летия города Лудзы, передает во вторник "Национальная служба новостей" (НСН).

Ранее во вторник житель Латвии Эрик Далиба отправил в Центр государственного языка жалобу из-за того, что, по его словам, Паулс во время выступления "держал торжественную речь на русском языке".

Как сообщает портал mixnews.lv, Паулс выступал на торжествах посвященных юбилею города Лудзы в регионе Латгалия, где проживает смешанное население, в основном латыши и русские. Композитор говорил на двух языках — латышском и русском. В случае, если Паулса признают виновным в нарушении закона о государственном языке, ему грозит штраф.

"Я участвовал в концерте, где мы исполняли несколько песен на русском языке. Еще я передал на русском языке привет от Аллы Пугачевой, поскольку за день до этого встретился с ней в Риге на моем спектакле. Зачем вы обращаете внимание на таких дураков? Ну и что, какой-то больной человек. Я вообще не обращался с речью, только с поздравительной. Да, мы шутили на сцене, пели популярные песни, несколько из них на русском. Что в этом плохого?" — сказал Паулс.

Центр государственного языка – это учреждение, которое штрафует жителей Латвии, которые не используют латышский язык в публичной сфере или недостаточно хорошо им владеют. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным почти для 40% населения страны.