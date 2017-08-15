Паулс назвал дураком автора жалобы на его выступление на русском языке

РИГА, 15 авг – РИА Новости. Известный советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал дураком жителя Латвии, который пожаловался в Центр государственного языка на выступление Паулса на русском языке на мероприятиях по случаю 840-летия города Лудзы, передает во вторник "Национальная служба новостей" (НСН).
Как сообщает портал mixnews.lv, Паулс выступал на торжествах посвященных юбилею города Лудзы в регионе Латгалия, где проживает смешанное население, в основном латыши и русские. Композитор говорил на двух языках — латышском и русском. В случае, если Паулса признают виновным в нарушении закона о государственном языке, ему грозит штраф.
Центр государственного языка – это учреждение, которое штрафует жителей Латвии, которые не используют латышский язык в публичной сфере или недостаточно хорошо им владеют. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным почти для 40% населения страны.