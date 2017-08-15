Иран вряд ли решится выйти из ядерного соглашения, считает эксперт

ДУБАЙ, 15 авг — РИА Новости, Юлия Троицкая. Угрозы Ирана выйти из соглашения по его атомной программе в случае новых американских санкций преследуют цель оказать давление на США и международное сообщество, но вряд ли могут быть выполнены, считает аналитик эмиратского центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" доктор наук Шади Абдель Вахаб.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции.

"Роухани пытается оказать давление на администрацию (президента США Дональда) Трампа, чтобы воспрепятствовать введению новых санкций против Ирана, но с большой долей вероятности Иран не выйдет из соглашения по атомной программе, поскольку не в состоянии покрыть издержки этого шага, который укрепит обвинительную позицию США. Вряд ли Иран решится на какие-то подобные меры", — сказал эксперт, возглавляющий подразделение по оценке угроз в области безопасности.

По его словам, Иран может возобновить разработку ядерной программы, но тогда он подвергнется давлению не только со стороны США, но и Евросоюза, России. "В таком случае давление на Иран со стороны международного сообщества будет очень сильным, и он снова окажется в изоляции, как это было до заключения договоренности", — добавил Абдель Вахаб.

Он считает, что заявление Роухани также было сделано с целью получить поддержку от Евросоюза, Китая и России в расчете на оказание ими давления на США, чтобы воспрепятствовать введению новых санкций. Кроме того, по мнению аналитика, резкая риторика иранского президента предназначалась и для "внутреннего пользователя" — консервативного политического крыла внутри Ирана, в частности, Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). "Заявление Роухани о возможном выходе из соглашения по атому доказывает, что он не обладает возможностью оказать давление на КСИР и вынужден подыгрывать им", — сказал аналитик.

Однако, как полагает эксперт, Тегеран может воспользоваться "секретными методами" в ответ на американские санкции: "негласным участием в конфликтах в Йемене и Сирии или ограниченными провокациями против США в Персидском заливе".

Абдель Вахаб отметил, что арабские страны Персидского залива, которые были раздражены заключением соглашения об атомной программе Ирана и снятием с него санкций, с другой стороны, не хотят ухудшения ситуации и начала гонки вооружений в регионе.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. При этом США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.