Находящуюся в коме россиянку могут эвакуировать из Турции 17 августа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 авг – РИА Новости. Жительницу Сургута Кристину Максимюк, которая впала в кому, находясь на отдыхе в Турции, могут эвакуировать в Россию в четверг, сообщил РИА Новости советник главы Сургута по взаимодействию со СМИ Александр Оверчук.

Ранее сообщалось, что у 34-летней россиянки в первый день пребывания на отдыхе в турецкой провинции Аланья произошел инфаркт, после которого она впала в кому. По словам ее сестры Надежды Гуменюк, разрешение на транспортировку на родину было подписано врачом уже на третий день после случившегося, однако турецкие авиалинии отказали в содействии. Мэр Сургута Вадим Шувалов ранее пообещал, что транспортировку организуют до 19 августа.

"По последней информации, Кристину эвакуируют из Турции 17 августа. Рейс до Москвы с бригадой медиков на борту. Ее родственникам продлили проживание в отеле. Администрация города и глава Сургута лично держат на контроле эту ситуацию", — рассказал собеседник агентства.

Как в свою очередь заявили РИА Новости в страховой компании "Согласие", на данный момент существует договоренность с "Аэрофлотом". Авиакомпания готова перевезти женщину с бригадой реаниматологов регулярным рейсом 20 августа.