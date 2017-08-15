В швейцарских супермаркетах начнут продавать котлеты из насекомых

ЖЕНЕВА, 15 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцарская сеть супермаркетов СООР в конце августа начнет продавать котлеты и тефтели, сделанные из насекомых, говорится в сообщении для СМИ, опубликованном на сайте COOP.

Котлеты и тефтели, в состав которых входит минимум 31% мяса мучного червя, поступят в продажу с 21 августа в магазинах сети, расположенных в Женеве, Базеле, Берне, Лозанне, Винтертуре, Лугано и Цюрихе. Как отмечается, число магазинов, которые будут продавать еду из насекомых, постепенно будет расти.

В пресс-релизе также говорится, что пища на основе насекомых богата питательными веществами, экономит природные ресурсы и легко вписывается в современные диеты.

Законодательство Швейцарии допускает продажу продуктов, в состав которых входят сверчки, кузнечики или мучные черви, однако их импорт из-за рубежа запрещен. Согласно закону, эти виды насекомых должны быть местного производства. Они должны выращиваться в одном месте под особым наблюдением в течение четырех поколений, прежде, чем их можно будет употреблять в пищу людям.