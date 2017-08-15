Госдеп не комментирует данные о возможной встрече Суркова и Уолкера

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США не комментирует информацию о возможной встрече в ближайшее время помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

"На данный момент у нас нет информации о каких-либо встречах", — заявили РИА Новости во вторник в американском дипломатическом ведомстве.

Ранее глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что встреча Суркова и Уолкера "скорее всего" состоится в Минске, а дата может быть согласована в ближайшие дни.