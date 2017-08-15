Выход из ядерного соглашения не входит в планы Ирана, считает эксперт

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Выход из ядерного соглашения в настоящее время не входит в политические планы Ирана, считает эксперт клуба "Валдай", Директор Института ближневосточных стратегических исследований в Тегеране Кайхан Барзегар.

"Выход из ядерного соглашения сейчас не входит в политические планы Ирана, и (президент Ирана Хасан) Роухани ещё раз подтвердил это в своей инаугурационной речи при вступлении в должность уже на второй срок. Однако мы должны понимать, что смысл соглашения для Ирана состоял в снятии санкций и разрешении стратегического тупика, в который ситуация зашла на глобальном уровне, и, в частности, нейтрализации угрозы безопасности страны со стороны США", — сказал он РИА Новости.

По словам эксперта, "если эти две составляющие вернутся во время президентства (главы США Дональда) Трампа, то тогда весь смысл соглашения будет под серьезной угрозой с точки зрения стратегических расчетов Ирана". "Особенно это относится к сферам возможного сотрудничества со странами Запада в других областях общего интереса, включая борьбу против терроризма, так как вопрос взаимодоверия в отношениях с Западом стал критически важным для Ирана после заключения ядерной сделки", — отметил он.

Барзегар считает также, что "разработку ядерного оружия ни при каких условиях нельзя назвать стратегией Ирана". Он отметил, что "такая линия не соответствует логике поведения страны в стратегической сфере, в сфере безопасности и с точки зрения религии".

"Все же стоит отметить, что в основу ядерного соглашения лег принцип взаимной выгоды. С учетом этого принципа в интересах Ирана сохранить действие ядерной сделки. Если США попытаются саботировать реализацию соглашения с той целью, чтобы оказать на Иран политическое или экономическое давление, то тогда, без сомнения, правительство Роухани будет думать о том, как справиться с этой ситуацией. Одним из возможных способов решить эту проблему вполне может быть решение об увеличении количества центрифуг и повышении их качества", — считает эксперт.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. При этом США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.