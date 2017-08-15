Генштаб Украины заявил, что задержанного в Крыму Лимешко уволили в мае

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Задержанный в Крыму диверсант, который, по данным ФСБ России, готовил диверсии на полуострове, был уволен из вооруженных сил Украины в мае 2017 года из-за служебного несоответствия, сообщает информагентство УНИАН со ссылкой на начальника отдела — заместитель начальника управления по связям с общественностью ВС Юзефа Венсковича.

Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании агента СБУ Геннадия Лимешко, готовившего серию терактов в Крыму. По данным ФСБ, он должен был привести в негодное состояние линии электропередачи "Судак-Новый Свет" для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

"Это был, по предварительным данным, гражданин Украины, который с ноября 2016 по май 2017 проходил службу в одном из подразделений сухопутных войск вооруженных сил Украины. В мае этого года он был уволен по статье 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" из-за служебного несоответствия данного бывшего военнослужащего", — приводит УНИАН слова Венсковича.

Он отметил, что в настоящее время этот человек "не имеет никакого отношения к вооруженным силам Украины".

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