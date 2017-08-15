Агрессивность Ким Чен Ына вызвана стероидами, предполагают медики из США

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Американские медики предполагают, что лидер КНДР Ким Чен Ын может принимать стероиды, вызывающие агрессивное поведение, сообщает портал Page Six.

"В медицинском сообществе широко обсуждается возможность, что он (Ким Чен Ын) страдает подагрой", — сообщил журналистам врач Рок Позитано из госпиталя специальной хирургии в Нью-Йорке.

Подагра известна с глубокой древности как "болезнь эпикурейцев и королей", поскольку одной из ее причин является несбалансированная диета. Для лечения подагры применяются, в частности, стероидные препараты, отметил медик.

"Этот парень может демонстрировать "стероидную ярость", — отметил Позитано, ссылаясь на известный медикам феномен, который подразумевает связанную с приемом анаболических стероидов раздражительность, агрессивность и вспышки гнева.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".