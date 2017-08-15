Учения США и Южной Кореи обострят ситуацию в регионе, считает Лавров

ПЕКИН, 15 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И заявил, что ситуация на Корейском полуострове может обостриться, если Южная Корея и США будут проводить совместные военные учения, говорится в заявлении на сайте МИД Китая.

"Сергей Лавров заявил, что, если США и Южная Корея будут проводить совместные военные учения, ситуация на Корейском полуострове может вновь обостриться",- приводит слова российского министра китайское внешнеполитическое ведомство.