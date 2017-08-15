Президент Армении поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пожарами

ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Президент Армении Серж Саргсян выразил благодарность российским специалистам за помощь в борьбе с лесными пожарами, сообщила во вторник его пресс-служба.
"Во время состоявшегося 15 августа совещания президент Саргсян выразил особую благодарность российским партнерам, которые оперативно отреагировали на просьбу армянских коллег и сейчас активно вовлечены в важные работы по пожаротушению", — говорится в сообщении.
В совещании приняли участие руководитель администрации президента Армен Геворгян, генпрокурор Артур Давтян, глава МЧС Армении Давид Тоноян, министры охраны природы и сельского хозяйства Арцвик Минасян и Игнатий Аракелян, заместители глав МИД, территориального управления и развития, руководитель контрольной службы президента Ованес Овсепян.
Глава МЧС ранее отметил, что лесные пожары в Армении стали самыми масштабными за последние 14 лет. По данным министерства по ЧС, пожар уничтожил зеленые насаждения периметром 16 километров, в том числе 360 гектаров леса.