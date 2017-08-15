Президент Армении поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пожарами

ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Президент Армении Серж Саргсян выразил благодарность российским специалистам за помощь в борьбе с лесными пожарами, сообщила во вторник его пресс-служба.

Армянские спасатели пытаются потушить сразу два лесных пожара — на территории Ваойцдзорской области и государственного заповедника "Хосровский лес" в Араратской области. Огонь охватил сотни гектаров зеленых насаждений. В тушении пожара в Хосровском лесу участвует российский противопожарный самолет Ил-76, который уже осуществил четыре вылета, готовится пятый.

"Во время состоявшегося 15 августа совещания президент Саргсян выразил особую благодарность российским партнерам, которые оперативно отреагировали на просьбу армянских коллег и сейчас активно вовлечены в важные работы по пожаротушению", — говорится в сообщении.

В совещании приняли участие руководитель администрации президента Армен Геворгян, генпрокурор Артур Давтян, глава МЧС Армении Давид Тоноян, министры охраны природы и сельского хозяйства Арцвик Минасян и Игнатий Аракелян, заместители глав МИД, территориального управления и развития, руководитель контрольной службы президента Ованес Овсепян.

"Главе государства было доложено, что ответственные лица отдельных сфер приняли все необходимые меры и существующие в данный момент возможности достаточны для решения проблем, возникших в государственном заповеднике, все пожароопасные участки находятся под ежедневным усиленным контролем", — отмечается в сообщении. Президент поблагодарил за проделанные шаги и поручил держать ситуацию под строжайшим контролем, докладывая ему о проводимых работах.

Глава МЧС ранее отметил, что лесные пожары в Армении стали самыми масштабными за последние 14 лет. По данным министерства по ЧС, пожар уничтожил зеленые насаждения периметром 16 километров, в том числе 360 гектаров леса.