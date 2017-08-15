Око за око: к чему приведет дипломатическое противостояние России и США

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Первого сентября истекает срок, данный Москвой американской стороне на радикальное сокращение численности дипмиссий США в России. Эта мера со стороны РФ ответная, и, как постоянно подчеркивают в Москве, вынужденная. Но, несмотря на это, Вашингтон обещает новые антироссийские меры, вероятно, исходя из логики "не отреагировать — значит, потерять лицо".
С чего все началось
В самом конце прошлого года уходящая администрация Барака Обамы ввела новые санкции в отношении Москвы. Так Россию решили наказать за то, что американцы выбрали своим президентом Дональда Трампа: РФ обвинили в хакерских атаках на американские политические институты, что, по мнению властей США, повлияло на результаты выборов. В Москве вмешательство в электоральные процессы в Соединенных Штатах неоднократно отрицали.
Под новые ограничительные меры США попали ФСБ, Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ и высшее руководство ГУ. Кроме того, Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предложено покинуть США в течение 72 часов. Американские власти также закрыли для россиян доступ в загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
По всем законам дипломатического жанра Москва должна была ответить зеркально, то есть выслать из России 35 американских дипломатов и закрыть доступ к объектам дипмиссии США в РФ. Однако российская сторона поступила нестандартно. "Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать", — объявил президент РФ Владимир Путин. Впрочем, Москва оставила за собой право на ответные действия — "исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа".
Россия и США в течение почти полугода пытались решить вопрос российской дипсобственности в Соединенных Штатах. Эту проблему обсуждали на уровне как замминистров иностранных дел (так называемый формат "Рябков-Шэннон"), так и глав внешнеполитических ведомств, однако процесс с мертвой точки, похоже, не сдвинулся. В ответ на постоянные "Когда же мы ответим американцам?" от журналистов российские дипломаты призывали дождаться встречи лидеров двух стран. Однако переговоры Путина и Трампа в Гамбурге вопрос дипсобственности так и не прояснили.
Развитие ситуации "ускорил" американский лидер: в конце июля Трамп подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней. Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.
В США обещали подумать над ответными шагами. Ждать осталось недолго: госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты озвучат свое решение до 1 сентября.
Что могут США?
США могут пойти на дальнейшую высылку российских дипломатов из Вашингтона: 755 сотрудников посольства США в РФ – беспрецедентное сокращение, такого не было даже в годы "холодной войны".
Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, впрочем, сомневается, что Соединенные Штаты выберут именно этот способ ответить Москве. "Я думаю, что вряд ли об этом пойдет речь, поскольку в этом случае, исходя из того, что российская реакция предполагала сохранение паритета, такой шаг американской стороны спровоцирует Россию на дальнейшее сокращение и технического, и дипломатического представительства США в России", — поделился своим мнением с РИА Новости эксперт.
Этот сценарий также не остановит "дипломатическую войну". Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подчеркнул, что Россия в случае введения Вашингтоном подобных ограничений ответит зеркально и "без особого промедления".
Наиболее правдоподобным вариантом ответа США Кортунов считает закрытие одного из российских консульств на территории Соединенных Штатов. В настоящее время их четыре: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Хьюстоне и Сиэтле. У США же в России только три консульства: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Таким образом, будет достигнуто "равновесие": у РФ и США будет одинаковое число как дипломатов, так и диппредставительств.
Пока остается открытым вопрос о том, какое именно российское консульство могут закрыть США. Кортунов полагает, что это будет диппредставительство, которое обслуживает наименьшее число российских граждан. "Наверное, мы должны будем оставить какое-то представительство на западном побережье, где довольно большая (русская) диаспора", — считает эксперт. По его словам, если чем-то и жертвовать, то консульством в штатах Вашингтон или Техас. "Хьюстон был всегда американским энергетическим центром сотрудничества, в силу санкций это сотрудничество будет сокращаться", — объяснил Кортунов.
Бывший заместитель генерального секретаря ООН, экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе, напротив, считает, что Соединенные Штаты пойдут по пути "нанесения наибольшего ущерба" и закроют консульство в Нью-Йорке. "Скорее всего, они будут выбирать по количеству дипломатов в консульстве и количеству русскоговорящих людей, которые живут в этом регионе. Наибольшее количество — это, конечно, Нью-Йорк", — пояснил РИА Новости эксперт.
По законам жанра
Обозначенное Вашингтоном время на обдумывание ответного шага еще не истекло, но в Москве уже предупреждают, что, возможно, точку в дипломатическом противостоянии ставить рано: Россия ответит на любые новые шаги США.
"Не приведи господь, если они решатся на что-то подобное, потому что тогда последует подобная же реакция с нашей стороны. По законам жанра это неизбежно. Я не говорю о том, когда, как и так далее, но мы в итоге получим дальнейшее существенное ухудшение условий для нормального функционирования дипучреждений, что, собственно, является первейшей предпосылкой для любого диалога и для выстраивания нормальных отношений", — подчеркнул в беседе с радио Sputnik замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы их предупреждали и предостерегали от подобных действий тоже неоднократно, и я сейчас хочу воспользоваться возможностью, чтобы сделать это еще раз", — добавил российский дипломат.
Позднее он уточнил РИА Новости, что, любой шаг в направлении нового осложнения работы дипломатов будет означать для РФ "во-первых, необходимость ответить и, во-вторых, — серьезный политический сигнал о том, что американская сторона по-прежнему не демонстрирует готовности переводить двусторонние отношения на более разумные рельсы".
Какой именно будет реакция России, пока сказать сложно, но очевидно, что РФ может подойти к делу творчески. Кортунов сомневается, что Москва обратится к мерам экономического воздействия, как это было в случае того же Евросоюза, когда РФ ввела продуктовое эмбарго в ответ на санкции Брюсселя. "Я думаю, что в экономике, наверное, серьезных мер ожидать нельзя, да и, собственно, объем нашей торговли не таков, чтобы какие-то серьезные меры можно было предпринять", — пояснил эксперт.
Однако он не исключил, что дальнейшее осложнение отношений Москвы и Вашингтона "может повлиять на перспективы стратегического партнерства России и США в сирийском конфликте". По его словам, "если мы снова выйдем из меморандума о безопасности полетов над Сирией, это будет нести риски такие же России, как и США". "Было бы, наверно, не разумно такие меры сейчас предпринимать", — считает Кортунов.
Хуже некуда?
Самая же масштабная высылка советских дипломатов из США произошла в 1986 году. Тогда Вашингтон обвинил в шпионаже сотрудника миссии СССР при ООН Геннадия Захарова. В ответ в Москве был задержан американский журналист Николас Данилофф. В итоге задержанные через некоторое время вернулись по домам, однако США выслали около 80 советских дипломатов, которые, по мнению американских властей, занимались незаконной деятельностью. СССР ответил несимметрично: Москва запретила советским гражданам работать в посольстве США. Потеря для США была ощутимой: в дипмиссии работало много советского технического персонала, а после ответного шага на американских дипломатов остались работать только трое итальянцев.