Око за око: к чему приведет дипломатическое противостояние России и США

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Первого сентября истекает срок, данный Москвой американской стороне на радикальное сокращение численности дипмиссий США в России. Эта мера со стороны РФ ответная, и, как постоянно подчеркивают в Москве, вынужденная. Но, несмотря на это, Вашингтон обещает новые антироссийские меры, вероятно, исходя из логики "не отреагировать — значит, потерять лицо".

С чего все началось

Эксперты обсудили с РИА Новости варианты развития российско-американской "дипломатической войны", возможные шаги обеих сторон и вероятный финал. Пока противостоянию конца не видно: каждый новый шаг одной стороны ведет к не менее жесткому ответу другой.

В самом конце прошлого года уходящая администрация Барака Обамы ввела новые санкции в отношении Москвы. Так Россию решили наказать за то, что американцы выбрали своим президентом Дональда Трампа: РФ обвинили в хакерских атаках на американские политические институты, что, по мнению властей США, повлияло на результаты выборов. В Москве вмешательство в электоральные процессы в Соединенных Штатах неоднократно отрицали.

Под новые ограничительные меры США попали ФСБ, Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ и высшее руководство ГУ. Кроме того, Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предложено покинуть США в течение 72 часов. Американские власти также закрыли для россиян доступ в загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

По всем законам дипломатического жанра Москва должна была ответить зеркально, то есть выслать из России 35 американских дипломатов и закрыть доступ к объектам дипмиссии США в РФ. Однако российская сторона поступила нестандартно. "Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать", — объявил президент РФ Владимир Путин. Впрочем, Москва оставила за собой право на ответные действия — "исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа".

Таким образом, РФ дала новому американскому лидеру шанс "исправить" ошибки своего предшественника. И как теперь выясняется, по словам председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, напрасно. "Не надо было таких жестов делать, все было бы гораздо проще, если б сразу отзеркалили — а теперь все запуталось, и, соответственно, это может продолжаться дальше", — полагает эксперт.

Россия и США в течение почти полугода пытались решить вопрос российской дипсобственности в Соединенных Штатах. Эту проблему обсуждали на уровне как замминистров иностранных дел (так называемый формат "Рябков-Шэннон"), так и глав внешнеполитических ведомств, однако процесс с мертвой точки, похоже, не сдвинулся. В ответ на постоянные "Когда же мы ответим американцам?" от журналистов российские дипломаты призывали дождаться встречи лидеров двух стран. Однако переговоры Путина и Трампа в Гамбурге вопрос дипсобственности так и не прояснили.

Развитие ситуации "ускорил" американский лидер: в конце июля Трамп подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней. Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

В конце концов, терпение Москвы закончилось, и Россия ответила, причем, не зеркально. РФ не стала высылать 35 американских дипломатов, а предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек – до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. Кроме того, с первого августа Москва приостановила использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в российской столице и посольской дачи в Серебряном бору.

В США обещали подумать над ответными шагами. Ждать осталось недолго: госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты озвучат свое решение до 1 сентября.

Что могут США?

США могут пойти на дальнейшую высылку российских дипломатов из Вашингтона: 755 сотрудников посольства США в РФ – беспрецедентное сокращение, такого не было даже в годы "холодной войны".

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, впрочем, сомневается, что Соединенные Штаты выберут именно этот способ ответить Москве. "Я думаю, что вряд ли об этом пойдет речь, поскольку в этом случае, исходя из того, что российская реакция предполагала сохранение паритета, такой шаг американской стороны спровоцирует Россию на дальнейшее сокращение и технического, и дипломатического представительства США в России", — поделился своим мнением с РИА Новости эксперт.

Куда более вероятным в этой связи кажется ограничение перемещения российских дипломатов в США. Ранее такой вариант развития событий озвучила газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники. Сотрудники российского посольства в Вашингтоне и консульств РФ среднего и младшего звена и сейчас не могут ездить везде, где захочется: свободное перемещение их ограничено 25 милями (40 километров). Если им нужно выехать за пределы обозначенной зоны, то необходимо уведомить о своих планах госдепартамент. На дипломатов высшего звена подобные нормы не распространяются. Теперь же, по данным издания, это расстояние могут сократить до 10-15 миль (16-24 километра).

Этот сценарий также не остановит "дипломатическую войну". Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подчеркнул, что Россия в случае введения Вашингтоном подобных ограничений ответит зеркально и "без особого промедления".

Наиболее правдоподобным вариантом ответа США Кортунов считает закрытие одного из российских консульств на территории Соединенных Штатов. В настоящее время их четыре: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Хьюстоне и Сиэтле. У США же в России только три консульства: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Таким образом, будет достигнуто "равновесие": у РФ и США будет одинаковое число как дипломатов, так и диппредставительств.

По какой причине был нарушен паритет, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, "дисбаланс образовался не по желанию российской стороны". "После распада Советского Союза то самое дополнительное генеральное консульство, которое обеспечивало паритет между Россией и США, осталось на территории Украины. Москва предложила Вашингтону открыть на территории РФ дополнительное четвертое консульство для поддержания этого паритета. Вашингтон не счел нужным этого делать", — заявила она. "Все вопросы к ним", — подытожила Захарова.

Пока остается открытым вопрос о том, какое именно российское консульство могут закрыть США. Кортунов полагает, что это будет диппредставительство, которое обслуживает наименьшее число российских граждан. "Наверное, мы должны будем оставить какое-то представительство на западном побережье, где довольно большая (русская) диаспора", — считает эксперт. По его словам, если чем-то и жертвовать, то консульством в штатах Вашингтон или Техас. "Хьюстон был всегда американским энергетическим центром сотрудничества, в силу санкций это сотрудничество будет сокращаться", — объяснил Кортунов.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе, напротив, считает, что Соединенные Штаты пойдут по пути "нанесения наибольшего ущерба" и закроют консульство в Нью-Йорке. "Скорее всего, они будут выбирать по количеству дипломатов в консульстве и количеству русскоговорящих людей, которые живут в этом регионе. Наибольшее количество — это, конечно, Нью-Йорк", — пояснил РИА Новости эксперт.

По законам жанра

Не исключено, что Соединенные Штаты сделают выбор в пользу совершенно неочевидной ответной реакции. "Все равно мы не угадаем", — уверен председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. В то же время он считает, что администрация США не хочет дальнейшей эскалации и ответ будет достаточно умеренным, возможно даже символическим. "Мне не кажется, что стороны прямо нацелены на то, чтобы воевать до победы, до последнего дипломата. По-моему, сейчас все как-то пытаются все-таки вот эту часть противостояния закруглить, чтобы ответить и все. Это не имеет прямого отношения собственно к санкциям, потому что санкции — это другая, гораздо более масштабная тема и сюжет. А тут, по-моему, вопрос, как бы выйти сейчас из этой ситуации без потерь лица, но так, чтобы без лишнего ущерба", — добавил эксперт.

Обозначенное Вашингтоном время на обдумывание ответного шага еще не истекло, но в Москве уже предупреждают, что, возможно, точку в дипломатическом противостоянии ставить рано: Россия ответит на любые новые шаги США.

"Не приведи господь, если они решатся на что-то подобное, потому что тогда последует подобная же реакция с нашей стороны. По законам жанра это неизбежно. Я не говорю о том, когда, как и так далее, но мы в итоге получим дальнейшее существенное ухудшение условий для нормального функционирования дипучреждений, что, собственно, является первейшей предпосылкой для любого диалога и для выстраивания нормальных отношений", — подчеркнул в беседе с радио Sputnik замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы их предупреждали и предостерегали от подобных действий тоже неоднократно, и я сейчас хочу воспользоваться возможностью, чтобы сделать это еще раз", — добавил российский дипломат.

Позднее он уточнил РИА Новости, что, любой шаг в направлении нового осложнения работы дипломатов будет означать для РФ "во-первых, необходимость ответить и, во-вторых, — серьезный политический сигнал о том, что американская сторона по-прежнему не демонстрирует готовности переводить двусторонние отношения на более разумные рельсы".

Рябков также рассказал, что Москва в ответ на новые санкции США активизирует работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты. "Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее. Теперь это становится насущной необходимостью", — сказал российский дипломат.

Какой именно будет реакция России, пока сказать сложно, но очевидно, что РФ может подойти к делу творчески. Кортунов сомневается, что Москва обратится к мерам экономического воздействия, как это было в случае того же Евросоюза, когда РФ ввела продуктовое эмбарго в ответ на санкции Брюсселя. "Я думаю, что в экономике, наверное, серьезных мер ожидать нельзя, да и, собственно, объем нашей торговли не таков, чтобы какие-то серьезные меры можно было предпринять", — пояснил эксперт.

Однако он не исключил, что дальнейшее осложнение отношений Москвы и Вашингтона "может повлиять на перспективы стратегического партнерства России и США в сирийском конфликте". По его словам, "если мы снова выйдем из меморандума о безопасности полетов над Сирией, это будет нести риски такие же России, как и США". "Было бы, наверно, не разумно такие меры сейчас предпринимать", — считает Кортунов.

Хуже некуда?

Как российские, так и американские дипломаты заявляют, что отношения России и США в настоящее время находятся в своей низшей точке со времен "холодной войны". Казалось бы, хуже некуда – дальше только открытое военное противостояние. На самом деле, история второй половины XX века показывает, что дипломатические скандалы между Москвой и Вашингтоном не редкость. Доходило даже до выдворения посла: в 1952 году глава дипмиссии США в СССР Джордж Кеннан был объявлен персоной нон грата из-за сравнения положения американских дипломатов в Советском союзе с ситуацией в нацистской Германии в 1941-1942 годах.

Самая же масштабная высылка советских дипломатов из США произошла в 1986 году. Тогда Вашингтон обвинил в шпионаже сотрудника миссии СССР при ООН Геннадия Захарова. В ответ в Москве был задержан американский журналист Николас Данилофф. В итоге задержанные через некоторое время вернулись по домам, однако США выслали около 80 советских дипломатов, которые, по мнению американских властей, занимались незаконной деятельностью. СССР ответил несимметрично: Москва запретила советским гражданам работать в посольстве США. Потеря для США была ощутимой: в дипмиссии работало много советского технического персонала, а после ответного шага на американских дипломатов остались работать только трое итальянцев.