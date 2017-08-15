В ЛНР заявили, что обнаружили минометные позиции силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 15 авг — РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили позиции украинских силовиков, с которых велся огонь по территории ЛНР, сообщил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Луганское выявлены позиции двух минометных батарей, а также капонир с БМП-1, находящиеся в расположении 53 бригады ВСУ (вооруженных сил Украины)", — сказал он.

Марочко уточнил, что это вооружение применяется для обстрелов позиций Народной милиции в ночное время.

По его словам, за минувшие сутки украинские силовики дважды открывали огонь из минометов, БМП-1, гранатометов и стрелкового оружия с направления Луганского в район подконтрольной ЛНР Калиновки. Всего с этого направления было выпущено около 30 снарядов.