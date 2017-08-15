В Киеве открыли памятник в виде вонзенного в карту России меча

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Киеве установили памятник бойцам ВСУ, погибшим в ходе силовой операции в Донбассе. Видео открытия мемориала публикует RT.
По словам организаторов мероприятия, мемориал возвели на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева, поскольку Киев запретил установку памятника в центральных районах города.
Киевские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после февральского госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.