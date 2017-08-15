Политолог увидел признаки улучшения отношений между Россией и Латвией

РИГА, 15 авг – РИА Новости. Заседание латвийско-российской межправительственной комиссии, состоявшееся во вторник первое за несколько лет, является явным признаком улучшения отношений Латвии и России, заявил журналистам во вторник политолог, профессор Балтийской международной академии Карлис Даукштс.

Пятнадцатого августа в Риге после четырехлетнего перерыва состоялось седьмое заседание латвийско-российской межправительственной комиссии. С латвийской стороны в заседании участвовал сопредседатель комиссии, министр сообщения Улдис Аугулис и его заместитель — государственный секретарь МИД Андрей Пилдегович. С российской стороны заседание возглавил министр транспорта Максим Соколов. На заседании комиссии были рассмотрены четыре блока вопросов: экономические, региональные, в области транспорта и в сфере гуманитарных вопросов. Предыдущее заседание латвийско-российской межправительственной комиссии состоялось в ноябре 2013 года в Москве.

"Я думаю, после такого долгого перерыва обусловленность этой встречи была предсказуема. И в то же самое время это яркий показатель того, что заинтересованность в торговых, финансовых и других связях между двумя государствами существует, и стремление к решению проблем — налицо. Очень часто бывает так, что экономика должна дать стимул именно к улучшению политических отношений. Экономика очень часто, хоть и не всегда, определяет политику. Поэтому сам факт встречи, сам факт переговоров уже есть политический шаг к каким-то более спокойному взаимоотношениям между Россией и Латвией", — отметил Даукштс.