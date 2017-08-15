В ЛНР заявили, что Киев вновь использовал зажигательные боеприпасы

ЛУГАНСК, 15 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил украинских силовиков в использовании зажигательных боеприпасов при обстреле поселка Донецкий.

Ранее в ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны ВСУ за сутки, из-за которых сгорел жилой дом и несколько хозпостроек. Власти ДНР ранее сообщили, что силовики используют в Донбассе осветительные мины для поджога жилых домов.

"Военнослужащие ВСУ по-прежнему продолжают выполнять преступные приказы своего командования, обстреливая мирные поселки. Зная, что стоит жара, они намеренно применяют зажигательные боеприпасы при обстреле жилых кварталов", — сообщил Марочко журналистам при осмотре мест обстрелов в Донецком.

Он уточнил, что только за последние два дня в поселке пожарами от обстрелов уничтожено не менее шести строений.

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