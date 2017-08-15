В Испании разбился легкий самолет, пилот погиб

МАДРИД, 15 авг – РИА Новости. Легкий самолет разбился в испанской провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия), на борту находился только пилот, он погиб.

Трагедия произошла в муниципалитете Барбате, сообщила мэрия города. Там пояснили, что самолет проводил обработку рисовых полей на одной из ферм. Скорее всего, самолет столкнулся в воздухе с аистом.

Погибшему 50 лет, он родом из Кордовы.