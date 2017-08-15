Радиостанции на Гуаме случайно пустили в эфир аварийный сигнал тревоги

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Две радиостанции на острове Гуам, где расположена военная база США, по ошибке пустили в эфир аварийный сигнал тревоги, который применяется в случае военного удара или теракта, передает телеканал CNBC.

Согласно его данным, сигнал тревоги был пущен в эфир во вторник около 12.15 по местному времени (05.15 мск). Он передавался на протяжении примерно 15 минут, отмечает телеканал.

Позднее управление гражданской обороны на острове заявило, что "несогласованный тест (радиостанций — ред.) не был связан с чрезвычайной ситуацией, угрозой или предупреждением". "На данный момент изменений в уровне угрозы нет, Гуам продолжает обычную деятельность", — говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны Пхеньяна будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.