В Госдуме заявили, что Киев в вопросе Крыма перешел черту

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Украинские власти в вопросе с Крымом окончательно перешли черту между разведывательной деятельностью и подлостью, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
"Украинские силовики окончательно и сознательно перешли черту между разведывательной деятельностью и откровенной подлостью. Отказавшись от шпионажа, они делают ставку на то, что Женевская конвенция называет "бесчеловечными способами ведения боевых действий", потому что подрыв скалы, которая может завалить камнями сразу несколько машин с мирными жителями, никак иначе трактовать нельзя", — сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, "возможно, прошлогодние провалы диверсионных групп украинских силовиков ничему не научили".
"А, может, и диверсантов на Украине расплодилось — девать некуда. Но, без сомнения, вывод однозначный — диверсионные акции, сознательно направленные против мирного населения, предусматривающие жертвы, запугивания и бесчеловечные способы уничтожения ни в чем не повинных граждан, украинские спецслужбы возвели на пьедестал почета", — сказал депутат.