При обстреле силовиками поселка в ЛНР ранен мирный житель

ЛУГАНСК, 15 авг — РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела поселка Донецкий в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генпрокурора ЛНР.
По его словам, утром во вторник мужчина обратился в кировскую центральную городскую больницу. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры Кировска.
В пресс-службе Народной милиции ЛНР добавили, что всего за минувшие сутки украинские силовики восемь раз открывали огонь по территории республики.
"Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе населенных пунктов Желобок, Донецкий, Голубовское, Калиново, Калиновка, Логвиново", — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
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