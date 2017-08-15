При обстреле силовиками поселка в ЛНР ранен мирный житель

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (107)

ЛУГАНСК, 15 авг — РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела поселка Донецкий в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генпрокурора ЛНР.

"Четырнадцатого августа вечером ранило мирного жителя 1961 года рождения поселка Донецкий. Мужчина получил осколочные ранения ног. На месте происшествия мужчине оказала первую медицинскую помощь его жена", — сказал собеседник агентства.

По его словам, утром во вторник мужчина обратился в кировскую центральную городскую больницу. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры Кировска.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР добавили, что всего за минувшие сутки украинские силовики восемь раз открывали огонь по территории республики.

"Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе населенных пунктов Желобок, Донецкий, Голубовское, Калиново, Калиновка, Логвиново", — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

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