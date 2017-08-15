Иордания назвала условия возвращения посла Израиля в страну

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Власти Иордании издали указ, запрещающий возвращение в страну израильского посла без надлежащего расследования в отношении сотрудника дипмиссии, застрелившего двух местных жителей, заявил иорданский парламентарий Яхья Ас-Сауд.

В конце июля у охранника посольства Израиля в Аммане произошла ссора с рабочими, менявшими мебель в арендованной им квартире. Один из рабочих набросился на израильтянина с отверткой, тот открыл ответный огонь. От полученных ранений скончались нападавший и хозяин квартиры.

"Указ был издан в понедельник", — цитирует парламентария газета Jerusalem Post. Ас-Сауд, который возглавляет в парламенте комитет по делам Палестины и отвечает за отношения с Израилем, также добавил, что Иордания должна быть вовлечена в процесс расследования.

Издание со ссылкой на иорданские СМИ также сообщает, что Амман направил израильским властям письмо, в котором требовал гарантировать, что охранник по итогам расследования должен предстать перед судом.

Инцидент, подоплека которого выясняется, стал причиной эвакуации дипмиссии, а вывоз на родину легко раненного охранника потребовал интенсивных контактов с иорданскими властями, которые сначала отказывались его выпускать.

В начале августа сообщалось, что госпрокурор Израиля направил полиции страны запрос на проведение расследования убийства двух иорданцев. Спикер иорданского парламента назвал эту инициативу "шагом в правильном направлении".