Кучерена рассказал, почему Сноуден отказался от интервью у Познера

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден с большим уважением относится к известному журналисту Владимиру Познеру и всем представителям СМИ, но отказал в интервью потому, что является непубличным человеком, сообщил РИА Новости адвокат Анатолий Кучерена.

Ранее Познер в интервью латвийской радиостанции Baltkom сообщил, что хотел взять интервью у проживающего в России Сноудена, но получил отказ. По словам журналиста, есть "какие-то условия", а интервью "может как-то помешать ему вернуться в США", поэтому Сноуден не захотел рисковать.

"Мы общались с Владимиром Владимировичем, он несколько раз обращался. Но позиция у Эдварда такая, что он нигде никому не дает интервью, российским СМИ. Это не касается Владимира Владимировича Познера. Он с большим уважением относится и к Познеру, и ко всем российским и западным журналистам. Просто Эдвард сам по себе человек скромный в отличие от многих, кто стал публичными фигурами. Он к этому спокойно относится, он непубличный человек", — сказал Кучерена, представляющий в России интересы Сноудена.

По словам собеседника агентства, Сноуден "с большим уважением относится к журналистам и просит с пониманием относиться к его позиции, что он непубличный человек". "Он всегда сам лично принимает решения в части появления каких-то комментариев. Много обращений от российских и зарубежных журналистов поступает, но вы же заметили, что он вообще мало дает интервью", — добавил адвокат.

"А позиция его юридических советников – меня, как представляющего его интересы в РФ, и моих коллег, американских адвокатов — такова, что любые действия, которые могут Эдвардом совершаться, он должен понимать это, что они должны быть в рамках закона", — подчеркнул Кучерена.