Группа "Корни" попала в базу украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Члены российской группы "Корни" попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму.

Как сообщается на сайте, в список попали все участники коллектива — Дмитрий Пакуличев, Алексей Кабанов и Александр Бердников. Они внесены в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "незаконной концертной деятельности" в Крыму.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".