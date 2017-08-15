Премьер Украины пообещал жителям страны хорошие дороги через пять лет

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское дорожное хозяйство будет качественно существенно обновлено через три-пять лет, украинцы смогут ездить по хорошим дорогам.

Гройсман во вторник находится с рабочим визитом в Днепропетровской области. Во время поездки он осмотрел два два участка двух автомагистралей и отметил, что на дорожные работы в Днепропетровской области выделено более миллиарда гривен (около 39 миллионов долларов по курсу нацбанка).

"Мы движемся дальше. Ряд дорог мы начали. На западе — это дорога "Львов — Одесса", на которую уже выделено согласно изменениям в бюджет 800 миллионов гривен (около 31,2 миллионов долларов). И работы уже начинаются. Также мы начинаем строительство двух дорог в восточном направлении. Работы ведутся неплохими темпами и лучшего качества, чем в прошлом году. За три-пять лет ситуация кардинально изменится в лучшую сторону", — цитирует Гройсмана пресс-служба кабмина во вторник.

Гройсман также заявил, что правительству нужно больше привлекать ресурсов, чтобы завершать уже начатые проекты и начинать новые. По его словам, украинцы в скором времени смогут пользоваться дорогами высокого качества.

Ранее Гройсман заявил, что в 2017 году кабмин планирует привлечь на ремонт и строительство дорог около 35 миллиардов гривен (около 1,3 миллиарда долларов). Это позволит отремонтировать около 2,2 тысячи километров. По данным государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"), на сегодняшний день 97% дорог страны находятся в плохом состоянии.