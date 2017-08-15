Число жертв оползней в столице Сьерра-Леоне превысило 350

Оползни после сильных дождей и наводнений в Сьерра-Леоне

Оползни после сильных дождей и наводнений в Сьерра-Леоне

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число жертв вызванных ливнями оползней в столице Сьерра-Леоне городе Фритауне превысило 350, пишет местная газета The Sierra Leone Telegraph.

Ранее сообщалось о 312 погибших.

По данным издания, в городской морг доставлены более 350 тел, около 100 из которых дети.

В результате схода оползней также оказались заблокированными жители более 1000 домов.

Ранее в МИД РФ сообщили, что никто из россиян при сходе оползня не пострадал. В ведомстве отметили, что правительством Сьерра-Леоне создан оперативный кризисный штаб, и сформирована комиссия по оценке нанесенного ущерба. В помощи пострадавшим и устранении последствий бедствия участвуют подразделения службы по чрезвычайным ситуациям, Красного Креста, полиции и вооруженных сил, осуществляются меры по эвакуации местных жителей из потенциально опасных районов.