В Стокгольме при взрыве на фабрике пострадали семь человек

СТОКГОЛЬМ, 15 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Семь человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего во вторник во время ремонтных работ на территории одной из фабрик в районе Тронгсунд на юге Стокгольма, сообщает шведская газета Expressen со ссылкой на полицию.

"Один человек получил ожоги и доставлен в больницу, двое пострадали из-за дыма – тоже доставлены в больницу", — сказал изданию представитель полиции Андерс Брюнгельссон.

Полиция также сообщила еще о как минимум четырех пострадавших от дыма.

Причиной взрыва могла стать металлическая пыль.

"По непонятной причине взорвался поглотитель стружки, образовалось много дыма", — пояснил шведскому телевидению SVT Брюнгельссон.