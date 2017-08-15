В Стокгольме при взрыве на фабрике пострадали семь человек

СТОКГОЛЬМ, 15 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Семь человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего во вторник во время ремонтных работ на территории одной из фабрик в районе Тронгсунд на юге Стокгольма, сообщает шведская газета Expressen со ссылкой на полицию.
Полиция также сообщила еще о как минимум четырех пострадавших от дыма.
Причиной взрыва могла стать металлическая пыль.
"По непонятной причине взорвался поглотитель стружки, образовалось много дыма", — пояснил шведскому телевидению SVT Брюнгельссон.