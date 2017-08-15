Украинский журналист сообщил, что Киев получает летальное оружие из США

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина закупает американское летальное оружие через частные компании. Об этом написал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
Журналист считает, что сами по себе эти поставки являются "символическими". По его мнению, американские контролирующие органы зафиксировали сделку, однако не стали ей препятствовать.
"Такие сделки приближают давно ожидаемое и необходимое решение правительства США о предоставлении летального оружия Украине в рамках программ американской военной помощи", — написал Бутусов.
В июле зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что Пентагон продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе бойцам ВСУ.