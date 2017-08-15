Украинский журналист сообщил, что Киев получает летальное оружие из США

Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области. Архивное фото

Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области. Архивное фото

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина закупает американское летальное оружие через частные компании. Об этом написал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Бутусов отметил, что в рамках первой партии ВСУ и Нацгвардия получили снайперские винтовки калибра 12,7 мм Barrett М82 и М107. По словам журналиста, на днях на вооружение украинских военных поступили также 100 ручных гранатометов PSRL-1, закупленных в апреле 2017 года у американской компании AirTronic USA.

Журналист считает, что сами по себе эти поставки являются "символическими". По его мнению, американские контролирующие органы зафиксировали сделку, однако не стали ей препятствовать.

"Такие сделки приближают давно ожидаемое и необходимое решение правительства США о предоставлении летального оружия Украине в рамках программ американской военной помощи", — написал Бутусов.

Киевские власти безуспешно добивались у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. На данный момент Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

В июле зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что Пентагон продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе бойцам ВСУ.