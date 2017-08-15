МЧС Абхазии приостановило поиски пропавшего в горах российского туриста

СУХУМ, 15 авг — РИА Новости. Абхазские спасатели приостановили поиски пропавшего в горах российского туриста Андрея Лихачева, сообщила во вторник пресс-служба МЧС Абхазии.

В конце июля абхазские спасатели начали поиски пропавшего туриста из России. Лихачев планировал совершить горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Он прибыл в Абхазию 9 июля, в последний раз связывался с матерью 12 июля, а уже 22 июля должен был вылететь из сочинского аэропорта в Москву. С 1 августа поиски продолжились с воздуха.

"За 20 дней спасателями были пройдены и исследованы все предполагаемые маршруты, по которым мог ходить Лихачев. К сожалению, никаких следов пребывания в горах российского туриста ими не было найдено. Принято решение временно приостановить поисковые работы", — цитирует пресс-службу агентство Sputnik Абхазия.

По данным агентства, глава МЧС Абхазии Лев Квициния отметил, что ведомство ведет работу по информированию жителей горных сел вдоль предполагаемого маршрута о пропавшем туристе. По словам министра, в случае обнаружения следов пребывания человека в труднодоступных местах, их попросили сообщать об этом спасателям. В случае появления какой-либо информации о пропавшем, поиски немедленно возобновят.