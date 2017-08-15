МЧС Абхазии приостановило поиски пропавшего в горах российского туриста

СУХУМ, 15 авг — РИА Новости. Абхазские спасатели приостановили поиски пропавшего в горах российского туриста Андрея Лихачева, сообщила во вторник пресс-служба МЧС Абхазии.
"За 20 дней спасателями были пройдены и исследованы все предполагаемые маршруты, по которым мог ходить Лихачев. К сожалению, никаких следов пребывания в горах российского туриста ими не было найдено. Принято решение временно приостановить поисковые работы", — цитирует пресс-службу агентство Sputnik Абхазия.
По данным агентства, глава МЧС Абхазии Лев Квициния отметил, что ведомство ведет работу по информированию жителей горных сел вдоль предполагаемого маршрута о пропавшем туристе. По словам министра, в случае обнаружения следов пребывания человека в труднодоступных местах, их попросили сообщать об этом спасателям. В случае появления какой-либо информации о пропавшем, поиски немедленно возобновят.